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    Peşəkar Çövkən Liqasının qalibi müəyyənləşib

    Komanda
    • 07 noyabr, 2026
    • 17:59
    Peşəkar Çövkən Liqasının qalibi müəyyənləşib

    "Sərhədçi" komandası Peşəkar Çövkən Liqasının qalibi olub.

    "Report" xəbər verir ki, sərhədçilər bu tur "Zəfər"i 1:0 hesabı ilə məğlub etməklə son oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq ölkə çempionu adını qazanıblar.

    Turun mərkəzi qarşılaşmasında "Elite" kollektivi "Polad"a 2:3 hesabı ilə məğlub olaraq çempionluq şansını itirib.

    Çempionatın son turunda "Sərhədçi" ilə "Elite" üz-üzə gələcək. "Elite" qələbə qazana bilməsə, digər oyunda "Polad" "Şamaxı"nı məğlub edərsə halda "Polad" komandası gümüş medallara sahib çıxacaq.

    Peşəkar Çövkən Liqası (PÇL)
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