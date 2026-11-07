Peşəkar Çövkən Liqasının qalibi müəyyənləşib
Komanda
- 07 noyabr, 2026
- 17:59
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"Sərhədçi" komandası Peşəkar Çövkən Liqasının qalibi olub.
"Report" xəbər verir ki, sərhədçilər bu tur "Zəfər"i 1:0 hesabı ilə məğlub etməklə son oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq ölkə çempionu adını qazanıblar.
Turun mərkəzi qarşılaşmasında "Elite" kollektivi "Polad"a 2:3 hesabı ilə məğlub olaraq çempionluq şansını itirib.
Çempionatın son turunda "Sərhədçi" ilə "Elite" üz-üzə gələcək. "Elite" qələbə qazana bilməsə, digər oyunda "Polad" "Şamaxı"nı məğlub edərsə halda "Polad" komandası gümüş medallara sahib çıxacaq.
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