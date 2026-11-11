"Ordu" komandası CEV Çelenc Kubokunda ilk oyununu keçirəcək
Komanda
- 11 noyabr, 2026
- 09:44
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Kişi voleybolçulardan ibarət "Ordu" komandası CEV Çelenc Kubokunda bu gün ilk oyununa çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi 1/32 finalda Norveçin "Forde VBK" kollektivinin qonağı olacaq.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürəcək. Tərəflər arasındakı cavab görüşü noyabrın 19-da, Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində keçiriləcək.
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