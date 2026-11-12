"Ordu" CEV Çelenc Kubokunda ilk oyununda qələbə qazanıb
Komanda
- 12 noyabr, 2026
- 00:44
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Kişi voleybolçulardan ibarət "Ordu" komandası CEV Çelenc Kubokunda ilk oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi 1/32 finalda Norveçin "Forde VBK" kollektivinin qonağı olub.
Qarşılaşma Azərbaycan təmsilçisinin 3:0 (25:11, 25:17, 25:19) hesablı qələbəsi ilə bitib.
Tərəflər arasındakı cavab görüşü noyabrın 19-da, Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində keçiriləcək.
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