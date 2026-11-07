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    NTD basketbol klubu Hüseyn Məmmədovu transfer edib

    Komanda
    • 07 noyabr, 2026
    • 11:02
    NTD basketbol klubu Hüseyn Məmmədovu transfer edib

    NTD basketbol klubu Hüseyn Məmmədovu transfer edib.

    Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    18 yaşlı basketbolçu ilə cari mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, Hüseyn Məmmədov 2024/2025 mövsümündə NTD-nin şərəfini qoruyub. Basketbolçu son olaraq "Sabah" klubunun heyətində çıxış edib.

    Hüseyn Məmmədov NTD BK
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