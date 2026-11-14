İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    "Naxçıvan" voleybol klubu ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb

    Komanda
    • 14 noyabr, 2026
    • 19:14
    Naxçıvan voleybol klubu ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb

    "Naxçıvan" voleybol klubu Azərbaycan Superliqasında ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, qadın voleybolçular arasında keçirilən ölkə çempionatının II turunda "Naxçıvan" VK növbəti qələbəyə sevinib.

    Komanda səfərdə "Gəncə" VK ilə qarşılaşıb. "Gəncə" İdman Sarayında keçirilən gərgin mübarizə şəraitində keçən görüşdə Naxçıvan təmsilçisi rəqibini 3:2 hesabı ilə məğlub edib.

    Oyunun taleyi tay-brekdə həll olunub. Setlər üzrə hesab belə olub: 29:27, 17:25, 9:25, 25:18, 8:15.

    Beləliklə, "Naxçıvan" VK Super Liqada ardıcıl ikinci qələbəsini rəsmiləşdirib.

    Voleybol üzrə Azərbaycan Superliqası Naxçıvan VK Gəncə VK
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    20:22
    Almaniya qaz qıtlığı riski səbəbindən kömür elektrik stansiyalarının işini bərpa edə bilər
    Digər ölkələr
    20:12
    Foto
    İran turizm marşrutlarını Məşhəddən kənara genişləndirmək istəyir
    Region
    20:00
    Tramp Kaliforniyada ölüm hökmünün ləğvini ədliyyə sistemi üçün fəlakət adlandırıb
    Digər ölkələr
    19:46
    Fransada bugünkü etiraz aksiyaları zamanı 23 nəfər saxlanılıb
    Digər ölkələr
    19:40
    Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşü noyabrın 19-da keçiriləcək
    Region
    19:27
    Foto
    Yuğ Teatrında "Ana" tamaşasının premyerası keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    19:19
    Bolqarıstanda zəncirvari yol qəzasında ölənlərin sayı 13-ə çatıb
    Digər ölkələr
    19:14
    "Naxçıvan" voleybol klubu ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb
    Komanda
    18:59
    IDEA ilə ICESCO arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti