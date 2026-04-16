"Murov Az Terminal"in baş məşqçisi Ruslan Jbankov: "Bürünc medal uğrunda oyunun favoriti yoxdur"

    • 16 aprel, 2026
    • 15:46
    Murov Az Terminalin baş məşqçisi Ruslan Jbankov: Bürünc medal uğrunda oyunun favoriti yoxdur

    Azərbaycan Yüksək Liqasında bürünc medal uğrunda oyunun favoriti yoxdur.

    Bunu "Report"a açıqlamasında kişi voleybolçulardan ibarət "Murov Az Terminal" komandasının baş məşqçisi Ruslan Jbankov deyib.

    O, üçüncü yer uğrunda keçiriləcək "Neftçi" ilə matç öncəsi fikirlərini bölüşüb:

    "Fikrimcə, bürünc medal uğrunda oyunda favorit ola bilməz. Niyə? Çünki həm biz, həm də "Neftçi" medal qazanmağı çox istəyirik. Heyətində müəyyən problemlər olmasına baxmayaraq, "Neftçi" çox yaxşı voleybol nümayiş etdirir. Onların oyunçuları maksimum dərəcədə motivasiyalı, aqressiv və müsbət mənada qəzəblidirlər. Mənə elə gəlir ki, komandamız eyni dərəcədə aqressiv və motivasiyalı voleybol oynaya bilsə, çox maraqlı mübarizə alınacaq. Burada həm komandanın, həm də konkret oyunçuların xarakteri böyük rol oynayacaq".

    R.Jbankov yarımfinalda "Xilasedici"yə məğlubiyyətin səbəblərini açıqlayıb:

    "Texniki tərəfdən danışsaq, biz ilk növbədə rəqibin ötürmələri ilə bacarmadıq. Yəni onlar bizi top qəbulunda sıradan çıxara bildilər. Bu da o deməkdir ki, toppaylayıcılarımız kombinasiyalı voleybol nümayiş etdirə bilmədilər. Kifayət qədər güclü və aqressiv ötürmələrimiz olmadı. Belədə rəqibi bloklamaq, müdafiədə oynamaq çətinləşir. Yəni ötürmə və qəbul elementlərində uduzduq. Mənə elə gəlir ki, komandamız psixoloji olaraq güclü rəqibi məğlub etmək üçün lazımi səviyyədə oynamadı. Heyətimizdə güclü və təcrübəli oyunçular olsa da, təəssüf ki, bu matçlarda istənilən səviyyədə voleybol göstərmədilər. Səhvlər üzərində, əlbəttə ki, işləyəcəyik".

    O, voleybolçuların fiziki durumuna da toxunub:

    "Prinsipcə, onların hamısı peşəkardır. Ümid edirəm ki, həm öz oyunlarını, həm də bütövlükdə komandanın oyununu təhlil edib səhvlər üzərində işləyiblər. Zədəli və ya yorğun oyunçulara gəlincə, elə bir komanda yoxdur ki, orada oyunçuları mövsüm boyu təqib edən mikrozədələr olmasın. Bizdə də var, "Neftçi"də də var. Təbii ki, mövsümün sonudur və bütün oyunçular yorğundur. Ağır, yaxşı çempionat oldu, amma son oyun üçün toparlanmaq lazımdır".

    Baş məşqçi həlledici qarşılaşmada azarkeş amilinin əhəmiyyətini vurğulayıb:

    "Əlbəttə ki, azarkeşlər önündə, xüsusən də öz azarkeşlərin qarşısında oynamaq son dərəcədə vacibdir. Çünki əslində bütün oyunçular və komandalar ilk növbədə özləri üçün deyil, matça baxmağa gələn insanlar üçün oynayırlar. Bilirəm ki, bir çox azarkeşlər konkret oyunçulara baxmağa, onları dəstəkləməyə gəlirlər. Ona görə də bütün azarkeşləri gəlib komandamız üçün "can yandırmağ"a çağırıram. Azarkeş dəstəyi bizim üçün çox önəmlidir".

    Qeyd edək ki, "Murov Az Terminal" aprelin 18-də bürünc medal uğrunda görüşdə "Neftçi" ilə üz-üzə gələcək.

    Ruslan Jbankov Murov Az Terminal VK Neftçi FK Azərbaycan Yüksək Liqası

    Son xəbərlər

    17:56

    Mətbuat Şurasına üzvlük haqlarının ödənilməsində yaranan problem müzakirə olunub

    Media
    17:54

    Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"

    Fərdi
    17:52
    Foto

    Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14

    Fərdi
    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti