Misirli voleybolçu Elsayed Emam karyerasını Azərbaycanda davam etdirəcək
Komanda
- 23 sentyabr, 2026
- 10:13
Misirli voleybolçu Abouelsoud Elsayed Emam karyerasını Azərbaycanda davam etdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, "Murov Az Terminal" 31 yaşlı oyunçunu heyətinə qatdığını açıqlayıb.
Abouelsoud Elsayed Emam son olaraq ölkəsində "Zamalek" komandasının formasını geyinib.
Son xəbərlər
12:52
Foto
Azərbaycan və Özbəkistan üçüncü ölkələrdə birgə turizm tədbirləri keçirəcəklərTurizm
12:50
Azərbaycan Gürcüstanda IX Dünya Enerji Tənzimləmə Forumunda təmsil olunurEnergetika
12:48
Foto
Alban mədəni irsinin beynəlxalq müstəvidə tanıdılması zərurəti vurğulanıbDaxili siyasət
12:47
Foto
Azərbaycan IEC ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edibEnergetika
12:44
Foto
Azərbaycan Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya ilə əməkdaşlığı genişləndirirBiznes
12:40
Foto
Biləsuvarda dinin siyasiləşdirilməsinin yaratdığı risklərə həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİBDin
12:40
Türkiyəli futbolçu Tolqa Kalender 25 yaşında vəfat edibFutbol
12:35
Maliyyə Nazirliyi: II rübdə 22 dövlət müəssisəsi monitorinq edilibMaliyyə
12:35