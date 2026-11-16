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    "LANDAU Lions"un basketbolçusu De Ondre Cekson FIBA Avropa Kubokunda turun ən yaxşı oyunçusu seçilib

    Komanda
    • 16 noyabr, 2026
    • 09:21
    LANDAU Lionsun basketbolçusu De Ondre Cekson FIBA Avropa Kubokunda turun ən yaxşı oyunçusu seçilib

    Azərbaycanın "LANDAU Lions" klubunun basketbolçusu De Ondre Cekson FIBA Avropa Kubokunda 6-cı turun ən yaxşı oyunçusu seçilib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    O, İsveçrədə yerli "Lions de Geneve" komandası ilə oyunda 34 xal, 2 ribaund, 2 assist və 30 effektivlik göstəricisi ilə fərqlənib.

    Xatırladaq ki, "şirlər" bu matçda rəqibinə 77:85 hesabı ilə məğlub olub.

    De Ondre Cekson Landau Lions BK
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    "LANDAU Lions"un basketbolçusu De Ondre Cekson FIBA Avropa Kubokunda turun ən yaxşı oyunçusu seçilib
    Komanda
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