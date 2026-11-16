"LANDAU Lions"un basketbolçusu De Ondre Cekson FIBA Avropa Kubokunda turun ən yaxşı oyunçusu seçilib
Komanda
- 16 noyabr, 2026
- 09:21
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Azərbaycanın "LANDAU Lions" klubunun basketbolçusu De Ondre Cekson FIBA Avropa Kubokunda 6-cı turun ən yaxşı oyunçusu seçilib.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
O, İsveçrədə yerli "Lions de Geneve" komandası ilə oyunda 34 xal, 2 ribaund, 2 assist və 30 effektivlik göstəricisi ilə fərqlənib.
Xatırladaq ki, "şirlər" bu matçda rəqibinə 77:85 hesabı ilə məğlub olub.
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"LANDAU Lions"un basketbolçusu De Ondre Cekson FIBA Avropa Kubokunda turun ən yaxşı oyunçusu seçilibKomanda