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    "Kür" həndbol komandası EHF Avropa Kubokunda mübarizəni dayandırıb

    Komanda
    • 15 noyabr, 2026
    • 18:29
    Kür həndbol komandası EHF Avropa Kubokunda mübarizəni dayandırıb

    Qadınlardan ibarət "Kür" həndbol komandası EHF Avropa Kubokunda mübarizəni dayandırıb.

    "Report"un Mingəçevirə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi turnirin III təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Şimali Makedoniyanın "WHC Çair" kollektivi ilə üz-üzə gəlib.

    "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində baş tutan matçda qonaq komanda qələbə qazanıb - 32:21. Bununla da Azərbaycan təmsilçisi EHF Avropa Kuboku ilə vidalaşıb.

    Tərəflər arasında ilk matçda da rəqib komanda qalib 27:24 gəlmişdi.

    Xatırladaq ki, "Kür" II raundda Kiprin APOEL klubunu mübarizədən kənarlaşdırıb - 40:18, 39:13.

    Kür həndbol komandası EHF Avropa Kubokunda mübarizəni dayandırıb
    Kür həndbol komandası EHF Avropa Kubokunda mübarizəni dayandırıb
    Kür həndbol komandası EHF Avropa Kubokunda mübarizəni dayandırıb

    Kür HK EHF Avropa Kuboku Təsnifat mərhələsi
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    MiniBoss

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    "Kür" həndbol komandası EHF Avropa Kubokunda mübarizəni dayandırıb
    Komanda
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