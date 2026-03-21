İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Komanda
    • 21 mart, 2026
    • 11:35
    İsgəndər Əsgərov Avropa Kuboku oyununa təyinat alıb

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının (AHF) İdman şöbəsinin müdiri, beynəlxalq dərəcəli nümayəndə İsgəndər Əsgərov növbəti dəfə təyinat alıb.

    "Report" xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssis qadınlar arasında Avropa Kubokunun 1/4 mərhələsinin "Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəspor" (Türkiyə) - PAOK (Yunanıstan) görüşündə Avropa Həndbol Federasiyasının nümayəndəsi olacaq.

    Sözügedən oyun martın 22-də Bursa şəhərinin "Nilüfər Bələdiyyə" İdman kompleksində keçiriləcək.

    Qarşılaşmanı Norveçdən olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

