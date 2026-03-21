İsgəndər Əsgərov Avropa Kuboku oyununa təyinat alıb
Komanda
- 21 mart, 2026
- 11:35
Azərbaycan Həndbol Federasiyasının (AHF) İdman şöbəsinin müdiri, beynəlxalq dərəcəli nümayəndə İsgəndər Əsgərov növbəti dəfə təyinat alıb.
"Report" xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssis qadınlar arasında Avropa Kubokunun 1/4 mərhələsinin "Bursa Böyükşəhər Bələdiyyəspor" (Türkiyə) - PAOK (Yunanıstan) görüşündə Avropa Həndbol Federasiyasının nümayəndəsi olacaq.
Sözügedən oyun martın 22-də Bursa şəhərinin "Nilüfər Bələdiyyə" İdman kompleksində keçiriləcək.
Qarşılaşmanı Norveçdən olan hakimlər briqadası idarə edəcək.
