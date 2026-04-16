    Gəncə komandasının baş məşqçisi Halil Atlı: Meydanda xarakter göstərdik

    Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-off mərhələsinin "Ordu" ilə ikinci matçında "Gəncə"nin oyunçuları xarakter göstəriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Gəncə təmsilçisinin baş məşqçisi Halil Atlı klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    "Məncə, meydanda xarakter göstərdik. Amma digər tərəfdən hakimlərin ünvanına söyləniləcək bir fikir varsa, kaş ki, bu mövsümü yerlilərlə davam etdirərdik. Çünki çox yaxşı idarəçilik olurdu. Onların əməyi, bacarığı böyükdür. Bugünkü matçda çox asan şəkildə oyundan atıldım. Hakimlərlə ünsiyyət, rabitə belə qura bilmədik. Oyunu şərh etməyəcəm. Hər şey ortadadır, səsləndirilməyən fitlər var", - deyə o vurğulayıb.

    H.Atlı növbəti oyun barədə danışıb:

    "Komandamı, köməkçilərimi təbrik edirəm. Məşqçilər mən meydandan uzaqlaşdırıldıqdan sonra komandaya çox dəstək oldular. Daha bir oyun var. Köklənəcəyik və turu keçmək üçün nə lazımdırsa, edəcəyik".

    Qeyd edək ki, Gəncə İdman Sarayında gerçəkləşən qarşılaşma meydan sahiblərinin qalibiyyəti ilə bitib - 85:78. İlk görüşdə "Ordu" qələbə qazandığı (108:106) üçün yarımfinala yüksələcək komanda üçüncü görüşdə müəyyənləşəcək.

    Son xəbərlər

    17:56

    Mətbuat Şurasına üzvlük haqlarının ödənilməsində yaranan problem müzakirə olunub

    Media
    17:54

    Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"

    Fərdi
    17:52
    Foto

    Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14

    Fərdi
    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti