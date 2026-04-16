"Gəncə" komandasının baş məşqçisi Halil Atlı: "Meydanda xarakter göstərdik"
- 16 aprel, 2026
- 17:18
Azərbaycan Basketbol Liqasının pley-off mərhələsinin "Ordu" ilə ikinci matçında "Gəncə"nin oyunçuları xarakter göstəriblər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Gəncə təmsilçisinin baş məşqçisi Halil Atlı klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.
"Məncə, meydanda xarakter göstərdik. Amma digər tərəfdən hakimlərin ünvanına söyləniləcək bir fikir varsa, kaş ki, bu mövsümü yerlilərlə davam etdirərdik. Çünki çox yaxşı idarəçilik olurdu. Onların əməyi, bacarığı böyükdür. Bugünkü matçda çox asan şəkildə oyundan atıldım. Hakimlərlə ünsiyyət, rabitə belə qura bilmədik. Oyunu şərh etməyəcəm. Hər şey ortadadır, səsləndirilməyən fitlər var", - deyə o vurğulayıb.
H.Atlı növbəti oyun barədə danışıb:
"Komandamı, köməkçilərimi təbrik edirəm. Məşqçilər mən meydandan uzaqlaşdırıldıqdan sonra komandaya çox dəstək oldular. Daha bir oyun var. Köklənəcəyik və turu keçmək üçün nə lazımdırsa, edəcəyik".
Qeyd edək ki, Gəncə İdman Sarayında gerçəkləşən qarşılaşma meydan sahiblərinin qalibiyyəti ilə bitib - 85:78. İlk görüşdə "Ordu" qələbə qazandığı (108:106) üçün yarımfinala yüksələcək komanda üçüncü görüşdə müəyyənləşəcək.