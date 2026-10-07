"Gəncə" komandası FIBA Avropa Kubokundakı ilk oyununda məğlub olub
Komanda
- 07 oktyabr, 2026
- 21:41
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"Gəncə" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə ilk oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Türkiyənin "Esenler Erokspor" komandasının qonağı olan Azərbaycan təmsilçisi rəqibinə uduzub - 63:92.
C qrupunun matçı İstanbul şəhərində keçirilib.
Qeyd edək ki, "Gəncə" qrup mərhələsində "Universitatya Krayova" (Rumıniya), "Sportinq" (Portuqaliya), "Rilski Sportist" (Bolqarıstan) və "Kolossos"la (Yunanıstan) da üz-üzə gələcək.
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