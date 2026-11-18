"Gəncə" FIBA Avropa Kubokunda Yunanıstan komandasına uduzub
Komanda
- 18 noyabr, 2026
- 21:50
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"Gəncə" basketbol klubu FIBA Avropa Kubokunda Yunanıstan təmsilçisi "Kolossos"la qarşılaşıb.
"Report"un məlumatına görə C qrupunun VII turunda rəqibi ilə səfərdə üz-üzə gələn Murat Dikmenin komandası uduzub - 78:79.
Matç Falirakidəki "Kalliteya" zalında keçirilib.
Xatırladaq ki, qrupda daha əvvəl keçirdiyi 6 matçın birində qələbə qazanan Azərbaycan təmsilçisi 8 xalla sonuncu - altıncı yerdədir. Komanda həmçinin FIBA Avropa Kubokunda səfərdə Bolqarıstanın "Rilski Sportist" klubu ilə keçirilməli olan oyuna getmədiyinə görə texniki məğlubiyyətlə (0:20) cəzalandırılıb.
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