FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Litva klubuna uduzub
Komanda
- 06 oktyabr, 2026
- 23:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasının müntəzəm mövsümündə ilk oyununa çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan çempionu A qrupundakı birinci qarşılaşmasını Litvada "Ritas"a qarşı keçirib.
Görüş rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 82:73.
Xatırladaq ki, A qrupunda Fransanın "Nanter 92" və Türkiyənin "Trabzonspor" klubları da yer alıblar.
Son xəbərlər
06:23
Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyibDigər ölkələr
05:54
"The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaqDigər ölkələr
05:24
Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıbDigər ölkələr
04:55
Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıbDigər ölkələr
04:28
"Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıbDigər ölkələr
03:51
"Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırırDigər ölkələr
03:07
Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıbXarici siyasət
02:55
Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edirDigər ölkələr
02:13