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    FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" Litva klubuna uduzub

    Komanda
    • 06 oktyabr, 2026
    • 23:00
    FIBA Çempionlar Liqası: Sabah Litva klubuna uduzub

    "Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasının müntəzəm mövsümündə ilk oyununa çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan çempionu A qrupundakı birinci qarşılaşmasını Litvada "Ritas"a qarşı keçirib.

    Görüş rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 82:73.

    Xatırladaq ki, A qrupunda Fransanın "Nanter 92" və Türkiyənin "Trabzonspor" klubları da yer alıblar.

    Sabah BK FIBA Çempionlar Liqası
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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