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    FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" komandası bu gün Bakıda "Trabzonspor"la üz-üzə gələcək

    Komanda
    • 10 noyabr, 2026
    • 09:00
    FIBA Çempionlar Liqası: Sabah komandası bu gün Bakıda Trabzonsporla üz-üzə gələcək

    "Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasının müntəzəm mövsümündə növbəti oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Bakıda Türkiyənin "Trabzonspor" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    Milli Gimnastika Arenasındakı görüş saat 20:00-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, "Sabah" III turda Fransanın "Nanter 92" klubunu məğlub edib - 87:80. Azərbaycan çempionu I turda səfərdə "Ritas"a (Litva) 73:82, II turda "Trabzonspor"a 83:100 hesabı ilə uduzub.

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    44 filmi
    44 filmi

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