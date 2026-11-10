FIBA Çempionlar Liqası: "Sabah" komandası bu gün Bakıda "Trabzonspor"la üz-üzə gələcək
Komanda
- 10 noyabr, 2026
- 09:00
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"Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasının müntəzəm mövsümündə növbəti oyununa bu gün çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Bakıda Türkiyənin "Trabzonspor" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
Milli Gimnastika Arenasındakı görüş saat 20:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, "Sabah" III turda Fransanın "Nanter 92" klubunu məğlub edib - 87:80. Azərbaycan çempionu I turda səfərdə "Ritas"a (Litva) 73:82, II turda "Trabzonspor"a 83:100 hesabı ilə uduzub.
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