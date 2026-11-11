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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" bu gün Yunanıstanın "Mikonos" klubu ilə üz-üzə gələcək

    Komanda
    • 11 noyabr, 2026
    • 09:31
    FIBA Avropa Kuboku: Neftçi bu gün Yunanıstanın Mikonos klubu ilə üz-üzə gələcək

    "Neftçi" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində bu gün növbəti matçını keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, paytaxt təmsilçisi H qrupunda "Mikonos"la (Yunanıstan) qarşılaşacaq.

    Görüş Milli Gimnastika Arenasında, saat 20:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, buna qədər keçirdiyi 5 oyunun hər birində uduzan "Neftçi" hazırda qrupda sonuncu - 6-cı pillədə qərarlaşıb. Komanda növbəti matçını noyabrın 18-də Latviya təmsilçisi "Riqa"ya qarşı keçirəcək.

    Neftçi BK FIBA Avropa Kuboku
    44 filmi
    44 filmi

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