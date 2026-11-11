FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" bu gün Yunanıstanın "Mikonos" klubu ilə üz-üzə gələcək
Komanda
- 11 noyabr, 2026
- 09:31
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"Neftçi" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində bu gün növbəti matçını keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, paytaxt təmsilçisi H qrupunda "Mikonos"la (Yunanıstan) qarşılaşacaq.
Görüş Milli Gimnastika Arenasında, saat 20:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, buna qədər keçirdiyi 5 oyunun hər birində uduzan "Neftçi" hazırda qrupda sonuncu - 6-cı pillədə qərarlaşıb. Komanda növbəti matçını noyabrın 18-də Latviya təmsilçisi "Riqa"ya qarşı keçirəcək.
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