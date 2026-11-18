FIBA Avropa Kuboku: "LANDAU Lİons" "Previdza" ilə qarşılaşacaq
Komanda
- 18 noyabr, 2026
- 09:11
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Azərbaycanın "LANDAU Lions" basketbol klubu bu gün FIBA Avropa Kubokunda növbəti matçına çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Erhan Tokerin baş məşqçi olduğu komanda VII tur çərçivəsində Slovakiya təmsilçisi "Prievidza" ilə qarşılaşacaq.
G qrupunun matçı Bakı İdman Sarayında saat 19:00-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, qrupda daha əvvəl keçirdiyi 6 görüşün cəmi birində qələbə qazanmağı bacaran "LANDAU Lions" 7 xalla sonuncu - 6-cı pillədə qərarlaşıb.
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