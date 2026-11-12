FIBA Avropa Kuboku: "LANDAU Lions" İsveçrə təmsilçisi ilə qarşılaşıb
Komanda
- 12 noyabr, 2026
- 01:28
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın "LANDAU Lions" basketbol klubu FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, G qrupunun matçında səfərdə İsveçrə təmsilçisi "Lions de Geneve" ilə üz-üzə gələn komanda 77:85 hesabı ilə uduzub.
Qeyd edək ki, "LANDAU Lions" buna qədər keçirdiyi 5 oyunda 1 qələbə qazanıb. Komanda qrupda 6 komanda arasında 6 xalla sonuncu pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
02:52
Nyu-Yorkda yaşayış binası uçubDigər ölkələr
02:31
Edi Rama: Serbiyadakı siyasi proseslərlə bağlı nikbin nəticələr çıxarmaq hələ tezdirDigər ölkələr
02:29
"Xilasedici" CEV Çempionlar Liqasında növbəti mərhələyə yüksəlibKomanda
02:13
Vuçiç Serbiyada prezident seçkilərini diqqətdən kənarda qoyacağını açıqlayıbDigər ölkələr
02:02
Serbiyanın kəşfiyyat xidmətinin direktor müavini vəzifəsindən azad edilibDigər ölkələr
01:48
Azərbaycan daxil olmaqla, 50 ölkənin lideri Dublində EPC sammitində bir araya gələcəkDigər ölkələr
01:28
FIBA Avropa Kuboku: "LANDAU Lions" İsveçrə təmsilçisi ilə qarşılaşıbKomanda
01:18
Foto
Şəmkirdə yol qəzası nəticəsində iki nəfər ölüb, xəsarət alan varHadisə
00:57
Pakistanda patrul xidmətinə hücum nəticəsində on polis ölüb, 18 yaraqlı zərərsizləşdirilib – YenilənibDigər ölkələr