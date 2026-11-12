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    FIBA Avropa Kuboku: "LANDAU Lions" İsveçrə təmsilçisi ilə qarşılaşıb

    Komanda
    • 12 noyabr, 2026
    • 01:28
    FIBA Avropa Kuboku: LANDAU Lions İsveçrə təmsilçisi ilə qarşılaşıb

    Azərbaycanın "LANDAU Lions" basketbol klubu FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, G qrupunun matçında səfərdə İsveçrə təmsilçisi "Lions de Geneve" ilə üz-üzə gələn komanda 77:85 hesabı ilə uduzub.

    Qeyd edək ki, "LANDAU Lions" buna qədər keçirdiyi 5 oyunda 1 qələbə qazanıb. Komanda qrupda 6 komanda arasında 6 xalla sonuncu pillədə qərarlaşıb.

    Landau Lions BK FIBA Avropa Kuboku
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