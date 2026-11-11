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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    FIBA Avropa Kuboku: "LANDAU Lions" İsveçrə təmsilçisi ilə qarşılaşacaq

    Komanda
    • 11 noyabr, 2026
    • 10:10
    FIBA Avropa Kuboku: LANDAU Lions İsveçrə təmsilçisi ilə qarşılaşacaq

    Azərbaycanın "LANDAU Lions" basketbol klubu FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununu bu gün keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, komanda səfərdə İsveçrə təmsilçisi "Lions de Geneve" ilə üz-üzə gələcək.

    G qrupunun matçı Bakı vaxtı ilə saat 23:30-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, buna qədər keçirdiyi 5 oyunda 1 qələbə qazanan "LANDAU Lions" qrupda 6 xalla 6 komanda arasında sonuncu pillədə qərarlaşıb.

    Landau Lions BK FIBA Avropa Kuboku
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