FIBA Avropa Kuboku: "LANDAU Lions" ilk matçını bu gün keçirəcək
Komanda
- 07 oktyabr, 2026
- 09:34
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Azərbaycanın "LANDAU Lions" basketbol klubu FIBA Avropa Kubokunun müntəzəm mövsümündə ilk matçını bu gün keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu komanda G qrupunda İsveçrə təmsilçisi "Lions de Geneve"ni qəbul edəcək.
Görüş Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götüəcək.
Qeyd edək ki, "LANDAU Lions" qrupda "Prievidza" (Slovakiya), "Bakken Birs" (Danimarka), "Dənizli Basket" (Türkiyə) və "Benfika" (Portuqaliya) ilə də qarşılaşacaq. Azərbaycan təmsilçisi növbəti matçını oktyabrın 13-də Slovakiya komandasına qarşı keçirəcək.
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