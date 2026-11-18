FIBA Avropa Kuboku: "Gəncə" "Kolossos"un qonağı olacaq
Komanda
- 18 noyabr, 2026
- 09:33
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"Gəncə" basketbol klubu bu gün FIBA Avropa Kubokunda növbəti görüşünü keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə C qrupunda yer alan Murat Dikmenin komandası VII turda səfərdə Yunanıstan təmsilçisi "Kolossos"un qonağı olacaq.
Qarşılaşma Falirakidəki "Kalliteya" zalında Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.
Xatırladaq ki, qrupda daha əvvəl keçirdiyi 6 matçın birində qələbə qazanan Azərbaycamn təmsilçisi 6 xalla sonuncu - altıncı yerdədir. Komanda həmçinin FIBA Avropa Kubokunda səfərdə Bolqarıstanın "Rilski Sportist" klubu ilə keçirilməli olan oyuna getmədiyinə görə texniki məğlubiyyətlə (0:20) cəzalandırılıb.
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