EHF Avropa Kuboku: "Kür" komandası Mingəçevirdə Şimali Makedoniya klubuna məğlub olub
Komanda
- 13 noyabr, 2026
- 18:38
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Qadınlardan ibarət "Kür" həndbol komandası EHF Avropa Kubokunda növbəti oyununu keçirib.
"Report"un Mingəçevirə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, turnirin III təsnifat mərhələsində Şimali Makedoniyanın "WHC Çair" kollektivi ilə üz-üzə gələn Azərbaycan təmsilçisi rəqibinə 24:27 hesabı ilə məğlub olub.
Qarşılaşma "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində baş tutub.
Qeyd edək ki, tərəflər arasında cavab oyunu noyabrın 15-də eyni məkanda baş tutacaq. "Kür" II raundda Kiprin APOEL klubunu mübarizədən kənarlaşdırıb - 40:18, 39:13.
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