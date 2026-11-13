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    EHF Avropa Kuboku: "Kür" komandası Mingəçevirdə Şimali Makedoniya klubu ilə qarşılaşacaq

    Komanda
    • 13 noyabr, 2026
    • 09:10
    EHF Avropa Kuboku: Kür komandası Mingəçevirdə Şimali Makedoniya klubu ilə qarşılaşacaq

    Qadınlardan ibarət "Kür" həndbol komandası bu gün EHF Avropa Kubokunda növbəti oyununu keçirəcək.

    "Report"un Mingəçevirə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi turnirin III təsnifat mərhələsində Şimali Makedoniyanın "WHC Çair" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma "Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzində, saat 17:00-da start götürəcək.

    Tərəflər arasında cavab oyunu noyabrın 15-də eyni məkanda baş tutacaq. "Kür" II raundda Kiprin APOEL klubunu mübarizədən kənarlaşdırıb - 40:18, 39:13.

    EHF Avropa Kuboku Kür HK Kür Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzi
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