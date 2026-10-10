EHF Avropa Kuboku: "Kür" ilk oyunda APOEL-i böyük hesabla məğlub edib
Komanda
- 10 oktyabr, 2026
- 18:30
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Qadınlardan ibarət "Kür" həndbol komandası EHF Avropa Kubokunda yeni mövsümə qələbə ilə start verib.
"Report"un Mingəçevirə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi turnirin II təsnifat mərhələsində Kiprin APOEL kollektivi ilə üz-üzə gəlib.
"Kür" Olimpiya Tədris-İdman Mərkəzindəki qarşılaşma Mingəçevir kollektivinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 40:18.
Xatırladaq ki, tərəflər arasındakı cavab oyunu oktyabrın 11-də eyni məkanda baş tutacaq.
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