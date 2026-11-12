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    Cəlil Cəlilov: "Qarşımızda yeni hədəflər var, eyni əzmlə davam edəcəyik"

    Komanda
    • 12 noyabr, 2026
    • 10:55
    Cəlil Cəlilov: Qarşımızda yeni hədəflər var, eyni əzmlə davam edəcəyik

    Kişi voleybolçulardan ibarət "Xilasedici" klubunun qarşısında yeni hədəflər var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanın baş məşqçisi Cəlil Cəlilov deyib.

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlama verən mütəxəssis CEV Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsində səfərdə Portuqaliyanın "Sportinq" kollektivinə qalib gəldikləri matçla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Çox gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçən oyunda komandamız 3:2 hesabı ilə qalib gəldi. Qızıl setdə isə 15:13 hesabı ilə üstünlük qazanaraq 3-cü mərhələyə yüksəldik. Bu, Azərbaycan kişi voleybolu tarixində bir ilkdir. Bu uğur kollektivimizin birliyinin, qarşılıqlı inamının və zəhmətinin nəticəsidir. Klubun bütün əməkdaşlarına və daim bizə dəstək olan azarkeşlərə, hər kəsə təşəkkür edirəm. Qarşımızda yeni hədəflər var və onlara çatmaq üçün eyni əzmlə çalışmağa davam edəcəyik".

    C.Cəlilov "Sportinq" komandasının güclü rəqib olduğunu söyləyib:

    "Oyunçularının səviyyəsi hər kəsə bəlli idi. Buna baxmayaraq, voleybolçularımız sona qədər mübarizə apardılar və öz potensiallarını ortaya qoydular. Onları bu uğur münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Görülən düzgün işin və çəkilən zəhmətin nəticəsini meydanda gördük".

    Xatırladaq ki, komandalar arasında Bakıda keçirilmiş ilk görüşdə "Sportinq" 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.

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