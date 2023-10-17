“Azərreyl” bu gün avrokuboklarda 2023/2024 mövsümünə start verəcək

Qadın voleybolçulardan ibarət “Azərreyl” klubu bu gün avrokuboklarda 2023/2024 mövsümünə start verəcək.
“Report”un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Çelenc Kubokunun 1/32 final mərhələsində ilk matçına çıxacaq.
Ukraynanın “Balta” klubu ilə oyun Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində baş tutacaq.
Bu komandalar oktyabrın 18-də eyni məkanda cavab oyununda qarşılaşacaqlar.
Çelenc Kuboku
1/32 final, ilk oyun
17 oktyabr
20:00. “Azərreyl” (Azərbaycan) – “Balta” (Ukrayna)
Bakı. Voleybol Mərkəzi.