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“Azərreyl” bu gün avrokuboklarda 2023/2024 mövsümünə start verəcək

“Azərreyl” bu gün avrokuboklarda 2023/2024 mövsümünə start verəcək Qadın voleybolçulardan ibarət “Azərreyl” klubu bu gün avrokuboklarda 2023/2024 mövsümünə start verəcək.
Komanda
17 Oktyabr , 2023 10:13
“Azərreyl” bu gün avrokuboklarda 2023/2024 mövsümünə start verəcək

Qadın voleybolçulardan ibarət “Azərreyl” klubu bu gün avrokuboklarda 2023/2024 mövsümünə start verəcək.

“Report”un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Çelenc Kubokunun 1/32 final mərhələsində ilk matçına çıxacaq.

Ukraynanın “Balta” klubu ilə oyun Gənclər və İdman Nazirliyinin Voleybol Mərkəzində baş tutacaq.

Bu komandalar oktyabrın 18-də eyni məkanda cavab oyununda qarşılaşacaqlar.

Çelenc Kuboku
1/32 final, ilk oyun
17 oktyabr

20:00. “Azərreyl” (Azərbaycan) – “Balta” (Ukrayna)
Bakı. Voleybol Mərkəzi.

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