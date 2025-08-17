Haqqımızda

Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin üzvləri Füzuli və Şuşaya səfər ediblər

Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin üzvləri Füzuli və Şuşaya səfər ediblər Azərbaycanın Qadınlardan ibarət millisi işğaldan azad olunmuş torpaqlara - Füzuli və Şuşa şəhərlərinə səfər ediblər.
Komanda
17 avqust 2025 10:05
Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisinin üzvləri Füzuli və Şuşaya səfər ediblər

Azərbaycanın Qadınlardan ibarət millisi işğaldan azad olunmuş torpaqlara - Füzuli və Şuşa şəhərlərinə səfər ediblər.

"Report" xəbər verir ki, səfər zamanı yığma üzvləri Füzuli şəhər sakinləri ilə görüşüblər və şəhərin mərkəzində yerləşən Mirzə Uluqbəy adına 1 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri ilə tanış olublar.

Daha sonra futbolçular məktəbin meydançasında simvolik məşq, penalti yarışması keçiriblər.

Milli komanda daha sonra, Şuşa qalasını, və Cıdır düzünü ziyarət edib. Səfərin əsas məqsədi, qadın futbolunun nüfuzunun ictimaiyyət arasında artırılması və təbliğinin aparılmasını olub.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Женская сборная Азербайджана посетила освобожденные Физули и Шушу

Ən çox oxunan xəbərlər

Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
11 avqust 2025 15:16
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi