İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycanın qadın basketbol millisi İrlandiyaya məğlub olub

    Komanda
    • 14 noyabr, 2026
    • 15:53
    Azərbaycanın qadın basketbol millisi İrlandiyaya məğlub olub

    Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2029-cu ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, yığma A qrupundakı ikinci matçında İrlandiya seçməsini qəbul edib.

    Milli Gimnastika Arenasındakı baş tutan görüş rəqibin 91:73 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası qrupdakı ilk oyununda İsveçrəyə 33:84 hesabı ilə uduzub.

    Azərbaycanın basketbol millisi
    44 filmi
    44 filmi

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