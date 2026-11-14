Azərbaycanın qadın basketbol millisi İrlandiyaya məğlub olub
Komanda
- 14 noyabr, 2026
- 15:53
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Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2029-cu ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, yığma A qrupundakı ikinci matçında İrlandiya seçməsini qəbul edib.
Milli Gimnastika Arenasındakı baş tutan görüş rəqibin 91:73 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası qrupdakı ilk oyununda İsveçrəyə 33:84 hesabı ilə uduzub.
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