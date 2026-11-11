İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində İsveçrəyə məğlub olub

    Komanda
    • 11 noyabr, 2026
    • 16:49
    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində İsveçrəyə məğlub olub

    Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2029-cu ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində mübarizəyə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bakıda İsveçrə kollektivi ilə üz-üzə gələn yığma A qrupunun ilk matçında rəqibinə uduzub - 33:84.

    Görüş Milli Gimnastika Arenasındakı keçirilib.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası noyabrın 14-də İrlandiya millisini qəbul edəcək.

    Azərbaycanın qadın basketbol millisi Milli Gimnastika Arenası
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