Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində İsveçrəyə məğlub olub
Komanda
- 11 noyabr, 2026
- 16:49
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Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2029-cu ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində mübarizəyə başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, Bakıda İsveçrə kollektivi ilə üz-üzə gələn yığma A qrupunun ilk matçında rəqibinə uduzub - 33:84.
Görüş Milli Gimnastika Arenasındakı keçirilib.
Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası noyabrın 14-də İrlandiya millisini qəbul edəcək.
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