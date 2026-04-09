    Azərbaycan Yüksək Liqasında meydanda ən azı iki yerli voleybolçunun yer alması tələbi olacaq

    Komanda
    • 09 aprel, 2026
    • 16:53
    Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti mövsüm mühüm yeniliklərdən biri meydanda ən azı iki azərbaycanlı voleybolçunun yer alması tələbi olacaq.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Azərbaycan Voleybol Federasiyasının vitse-prezidenti, qadınlardan ibarət milli komandanın baş məşqçisi Faiq Qarayev deyib.

    F.Qarayev bölgələrlə bağlı layihələrin davam etdiriləcəyini vurğulayıb:

    "Ən gözəl layihə meydanda ən azı iki azərbaycanlı voleybolçunun olmasıdır. Bu gün qadınlar arasında çempionatda 9 komanda var. İki azərbaycanlı daim meydanda olsa, bu, 18 nəfər edir. Bu da o deməkdir ki, yığma üzvlərinin sayı artır. Həmçinin çalışmalıyıq ki, saydan əlavə, həm də nəticə verə bilsinlər. Bölgələrdə layihələrimiz davam edəcək. 10, 11, 12 yaşlı qızlar seçilməlidir. Voleybola 8-9 yaşında başlanılır".

    Faiq Qarayev Azərbaycan Voleybol Federasiyası

