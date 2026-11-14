Azərbaycan Basketbol Liqasının VII turunda "Sabah" "Neftçi"yə qalib gəlib
Komanda
- 14 noyabr, 2026
- 21:05
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Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə son ölkə çempionu "Sabah" ilə "Neftçi" üz-üzə gəlib.
Turun mərkəzi matçında "bayquşlar" 93:78 hesablı qələbəyə seviniblər.
Görüş Milli Gimnastika Arenasında baş tutub.
Qeyd edək ki, tura noyabrın 16-da yekun vurulacaq.
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