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    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura yekun vurulur

    Komanda
    • 16 noyabr, 2026
    • 09:38
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura yekun vurulur

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.

    Saat 19:00-da NTD "Naxçıvan"la, "Sumqayıt" "Ordu" ilə üz-üzə gələcək.

    Oyunlar müvafiq olaraq Bakı İdman Sarayı və Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq.

    Xatırladaq ki, VII turun əvvəlki oyunlarında "Sabah" "Neftçi"ni (93:78), "LANDAU Lions" "Gəncə"ni (85:62) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası NTD BK Naxçıvan BK Sumqayıt BK Ordu BK
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