Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura yekun vurulur
Komanda
- 16 noyabr, 2026
- 09:38
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Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, sonuncu oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.
Saat 19:00-da NTD "Naxçıvan"la, "Sumqayıt" "Ordu" ilə üz-üzə gələcək.
Oyunlar müvafiq olaraq Bakı İdman Sarayı və Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq.
Xatırladaq ki, VII turun əvvəlki oyunlarında "Sabah" "Neftçi"ni (93:78), "LANDAU Lions" "Gəncə"ni (85:62) məğlub edib.
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