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    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura yekun vurulub

    Komanda
    • 16 noyabr, 2026
    • 20:50
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura yekun vurulub

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu oyun günündə iki qarşılaşma keçirilib.

    Bakı İdman Sarayında baş tutan NTD - "Naxçıvan" görüşündə Naxçıvan təmsilçisi 84:56 hesablı qələbə qazanıb.

    Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən matçda isə "Sumqayıt" "Ordu"nu 123:88 hesabı ilə məğlub edib.

    Xatırladaq ki, VII turun əvvəlki oyunlarında "Sabah" "Neftçi"ni (93:78), "LANDAU Lions" "Gəncə"ni (85:62) məğlub edib.

    Sumqayıt BK Ordu BK NTD BK Naxçıvan BK Azərbaycan Basketbol Liqası
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