Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura yekun vurulub
Komanda
- 16 noyabr, 2026
- 20:50
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Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, sonuncu oyun günündə iki qarşılaşma keçirilib.
Bakı İdman Sarayında baş tutan NTD - "Naxçıvan" görüşündə Naxçıvan təmsilçisi 84:56 hesablı qələbə qazanıb.
Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən matçda isə "Sumqayıt" "Ordu"nu 123:88 hesabı ilə məğlub edib.
Xatırladaq ki, VII turun əvvəlki oyunlarında "Sabah" "Neftçi"ni (93:78), "LANDAU Lions" "Gəncə"ni (85:62) məğlub edib.
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Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura yekun vurulubKomanda