Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura bu gün yekun vurulacaq
Komanda
- 08 noyabr, 2026
- 09:33
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Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, sonuncu oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.
"Gəncə" - "Sumqayıt" matçı saat 14:00-da, "Naxçıvan" - "LANDAU Lions" görüşü saat 15:00-da start götürəcək.
Oyunlar müvafiq olaraq Gəncə İdman Sarayında və Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki qarşılaşmalarında "Sabah" "Ordu"nu (93:81), "Neftçi" NTD-ni (82:63) məğlub edib.
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