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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura bu gün yekun vurulacaq

    Komanda
    • 08 noyabr, 2026
    • 09:33
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura bu gün yekun vurulacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.

    "Gəncə" - "Sumqayıt" matçı saat 14:00-da, "Naxçıvan" - "LANDAU Lions" görüşü saat 15:00-da start götürəcək.

    Oyunlar müvafiq olaraq Gəncə İdman Sarayında və Milli Gimnastika Arenasında baş tutacaq.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki qarşılaşmalarında "Sabah" "Ordu"nu (93:81), "Neftçi" NTD-ni (82:63) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Gəncə BK Landau Lions BK Sumqayıt BK Naxçıvan BK
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