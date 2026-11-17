Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyunların vaxtları açıqlanıb
Komanda
- 17 noyabr, 2026
- 19:34
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Azərbaycan Basketbol Liqasında (ABL) I, II və III turlardan təxirə salınmış oyunların tarixləri və başlama saatları açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.
Qarşılaşmalar noyabrın 21–22-də Bakı İdman Sarayında keçiriləcək.
Təqvimə əsasən, noyabrın 21-də saat 14:30-da "Sabah" və "Gəncə" komandaları üz-üzə gələcək.
Noyabrın 22-də isə saat 15:00-da "Naxçıvan" – "Neftçi", saat 18:00-da "Landau Lions" – "Ordu" görüşləri baş tutacaq.
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