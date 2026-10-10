Azərbaycan Basketbol Liqasında "LANDAU Lions" NTD, "Neftçi" "Ordu" ilə qarşılaşacaq
Komanda
- 10 oktyabr, 2026
- 09:49
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Azərbaycan Basketbol Liqasının II turunda bu gün daha iki görüş keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, saat 15:00-da "LANDAU Lions" NTD ilə üz-üzə gələcək.
Digər matçda, saat 18:00-da isə "Neftçi" "Ordu"nu sınağa çəkəcək.
Hər iki görüş Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq.
Qeyd edək ki, ötən gün turun ilk qarşılaşmasında "Sumqayıt" evdə "Naxçıvan"a məğlub olub - 76:87.
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