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    Azərbaycan Basketbol Liqasında "LANDAU Lions" NTD, "Neftçi" "Ordu" ilə qarşılaşacaq

    Komanda
    • 10 oktyabr, 2026
    • 09:49
    Azərbaycan Basketbol Liqasında LANDAU Lions NTD, Neftçi Ordu ilə qarşılaşacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasının II turunda bu gün daha iki görüş keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, saat 15:00-da "LANDAU Lions" NTD ilə üz-üzə gələcək.

    Digər matçda, saat 18:00-da isə "Neftçi" "Ordu"nu sınağa çəkəcək.

    Hər iki görüş Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq.

    Qeyd edək ki, ötən gün turun ilk qarşılaşmasında "Sumqayıt" evdə "Naxçıvan"a məğlub olub - 76:87.

    Landau Lions BK NTD BK Neftçi BK Ordu BK Azərbaycan Basketbol Liqası
    MiniBoss
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