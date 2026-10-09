Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura bu gün start veriləcək
Komanda
- 09 oktyabr, 2026
- 09:45
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Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə 1 qarşılaşma baş tutacaq.
"Sumqayıt" evdə "Naxçıvan"ı qəbul edəcək. Qarşılaşma Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində, saat 19:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, tura sabah keçiriləcək iki oyunla yekun vurulacaq. Turun "Sabah" - "Gəncə" görüşü təxirə salınıb.
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