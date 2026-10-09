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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura bu gün start veriləcək

    Komanda
    • 09 oktyabr, 2026
    • 09:45
    Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura bu gün start veriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə 1 qarşılaşma baş tutacaq.

    "Sumqayıt" evdə "Naxçıvan"ı qəbul edəcək. Qarşılaşma Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində, saat 19:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, tura sabah keçiriləcək iki oyunla yekun vurulacaq. Turun "Sabah" - "Gəncə" görüşü təxirə salınıb.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Sumqayıt BK Naxçıvan BK
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