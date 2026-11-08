İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sumqayıt" səfərdə "Gəncə"ni məğlub edib

    Komanda
    • 08 noyabr, 2026
    • 16:22
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Sumqayıt səfərdə Gəncəni məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VI turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk görüşündə "Gəncə" "Sumqayıt"ı qəbul edib.

    Gəncə İdman Sarayında baş tutan qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 80:76.

    Günün ikinci oyununda "Naxçıvan" "LANDAU Lions"la üz-üzə gəlir.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki matçlarında "Sabah" "Ordu"nu (93:81), "Neftçi" NTD-ni (82:63) məğlub edib.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Gəncə BK Sumqayıt BK Gəncə İdman Sarayı
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