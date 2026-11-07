Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" NTD üzərində qələbə qazanıb
Komanda
- 07 noyabr, 2026
- 16:59
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Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha bir matç keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə NTD kollektivi ilə qarşılaşan "Neftçi" 82:63 hesablı qələbə qazanıb.
Görüş Milli Gimnastika Arenasında baş tutub.
Qeyd edək ki, turun ilk qarşılaşmasında "Sabah" "Ordu" kollektivini 91:83 hesabı ilə məğlub edib. Tura noyabrın 8-də yekun vurulacaq.
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