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    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" NTD üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    • 07 noyabr, 2026
    • 16:59
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi NTD üzərində qələbə qazanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha bir matç keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə NTD kollektivi ilə qarşılaşan "Neftçi" 82:63 hesablı qələbə qazanıb.

    Görüş Milli Gimnastika Arenasında baş tutub.

    Qeyd edək ki, turun ilk qarşılaşmasında "Sabah" "Ordu" kollektivini 91:83 hesabı ilə məğlub edib. Tura noyabrın 8-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Neftçi BK NTD BK
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