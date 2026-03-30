Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" NTD ilə qarşılaşacaq
Komanda
- 30 mart, 2026
- 10:01
Azərbaycan Basketbol Liqasında XX turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Neftçi" NTD ilə üz-üzə gələcək.
Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 19:00-da start götürəcək.
"Neftçi" A qrupunda 28 xalla dördüncü, NTD 22 xalla beşinci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, tura martın 31-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
10:01
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" NTD ilə qarşılaşacaqKomanda
09:53
Husilərin İsrailə hücumları fonunda neft bahalaşıbEnergetika
09:52
Azərbaycanda makaron ehtiyatı 12 dəfədən çox artıbSənaye
09:47
Nikola Uillis: Yaxın Şərqdəki münaqişə inflyasiyanı ciddi şəkildə artıra bilərDigər ölkələr
09:30
Azərbaycanın U-17 millisi Malta yığması ilə üz-üzə gəlirFutbol
09:13
Donald Tramp: ABŞ İranda çoxdan aşkar etmək istədiyi hədəfləri vurubDigər ölkələr
09:00
"FIFA Series – 2026": Azərbaycan millisi bu gün ikinci oyununu keçirəcəkFutbol
08:54
İsrail Tehrana kütləvi hava hücumları təşkil edibRegion
08:44