Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" bu gün NTD ilə qarşılaşacaq
Komanda
- 07 noyabr, 2026
- 10:11
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda bu gün daha bir matç keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə "Neftçi" və NTD kollektivləri üz-üzə gələcəklər.
Görüş Milli Gimnastika Arenasında, saat 15:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, turun ilk qarşılaşmasında "Sabah" "Ordu" kollektivini 91:83 hesabı ilə məğlub edib. Tura noyabrın 8-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
03:08
Yüksək təzyiqə qarşı inqilabi kəşfSağlamlıq
02:52
Video
Minskdə Milli Kitabxana Azərbaycanın bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıbXarici siyasət
02:40
SEPAH: Hörmüz boğazında iki tanker minaya düşübRegion
02:20
"Real" səfərdə "Valensiya"nı darmadağın edibFutbol
02:05
Video
ABŞ hərbçiləri Oman körfəzində ticarət gəmisini sıradan çıxarıbDigər ölkələr
01:59
Lando Norris Braziliya Qran-prisinin sıralanma turunun qalibi olubFormula 1
01:42
Kolumbiyada hərbi obyektə dron hücumu nəticəsində 3 hərbçi ölübDigər ölkələr
01:17
Krakovda atışma törədən şəxsin evində üç nəfərin meyiti aşkarlanıbDigər ölkələr
01:01
Polşada iki günlük matəm elan edilibDigər ölkələr