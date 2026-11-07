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    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Neftçi" bu gün NTD ilə qarşılaşacaq

    Komanda
    • 07 noyabr, 2026
    • 10:11
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Neftçi bu gün NTD ilə qarşılaşacaq

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda bu gün daha bir matç keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə "Neftçi" və NTD kollektivləri üz-üzə gələcəklər.

    Görüş Milli Gimnastika Arenasında, saat 15:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, turun ilk qarşılaşmasında "Sabah" "Ordu" kollektivini 91:83 hesabı ilə məğlub edib. Tura noyabrın 8-də yekun vurulacaq.

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