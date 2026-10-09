Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Sumqayıt"ı məğlub edib
Komanda
- 09 oktyabr, 2026
- 21:13
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Azərbaycan Basketbol Liqasında II tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə oyununda "Sumqayıt" "Naxçıvan"ı qəbul edib.
Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksindəki qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb - 87:76.
Qeyd edək ki, tura sabah keçiriləcək iki oyunla yekun vurulacaq. Turun "Sabah" - "Gəncə" görüşü təxirə salınıb.
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