Azərbaycan Basketbol Liqası: "LANDAU Lions" "Gəncə" ilə üz-üzə gələcək
Komanda
- 15 noyabr, 2026
- 09:23
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Azərbaycan Basketbol Liqasının VII turunda bu gün daha bir qarşılşama keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, "LANDAU Lions" "Gəncə" ilə üz-üzə gələcək.
Görüş Milli Gimnastika Arenasında saat 14:00-da start götürəcək.
"LANDAU Lions" turnir cədvəlində 7 xalla 5-ci pillədə yer alıb. Eyni xala malik Gəncə təmsilçisi yeddincidir.
Qeyd edək ki, turun ilk matçında "Sabah" "Neftçi"ni 93:78 hesabı ilə məğlub edib.
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