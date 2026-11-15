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    Azərbaycan Basketbol Liqası: "LANDAU Lions" "Gəncə" ilə üz-üzə gələcək

    Komanda
    • 15 noyabr, 2026
    • 09:23
    Azərbaycan Basketbol Liqası: LANDAU Lions Gəncə ilə üz-üzə gələcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VII turunda bu gün daha bir qarşılşama keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, "LANDAU Lions" "Gəncə" ilə üz-üzə gələcək.

    Görüş Milli Gimnastika Arenasında saat 14:00-da start götürəcək.

    "LANDAU Lions" turnir cədvəlində 7 xalla 5-ci pillədə yer alıb. Eyni xala malik Gəncə təmsilçisi yeddincidir.

    Qeyd edək ki, turun ilk matçında "Sabah" "Neftçi"ni 93:78 hesabı ilə məğlub edib.

    Landau Lions BK Gəncə BK Azərbaycan Basketbol Liqası
    44 filmi
    44 filmi

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