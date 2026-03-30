    Ayxan Abbasov: "UEFA Millətlər Liqasının qalibi olmaq üçün çalışacağıq"

    Ayxan Abbasov: UEFA Millətlər Liqasının qalibi olmaq üçün çalışacağıq

    Futbol üzrə Azərbaycan millisinin beynəlxalq turnirin qalibi olması sevindiricidir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Ayxan Abbasov mətbuat konfransında bildirib.

    Mütəxəssis "FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirində Syerra Leone yığmasına penaltilər seriyasında (əsas vaxt 1:1) qalib gəldikləri oyundan sonra fikirlərini bölüşüb:

    "Azarkeşlərə təşəkkür edirəm. Sonadək dəstək oludular. Rəqib futbolçular bizdən bir az gümrah idi. İlk hissədə bir az səhvlərimiz oldu. İkinci yarıda oyunçuların istəyi artdı. Fanatlar üçün penaltilər seriyası maraqlı alındı. Bu turnirdə qalib olduğumuz üçün sevinirik. Bu qarşılaşma bizə siqnallar verdi. Rəqiblər güclü olduqca biz də artırmalıyıq. UEFA Millətlər Liqası üçün hazır olmaq istəyirik".

    A. Abbasov bildirib ki, bu gün zəif komanda yoxdur: "Təlim-məşq toplanışından maksimum istifadə etmək istərdik. Yeni oyunçular cəlb etmişdik. Yarışın xeyrini görəcəyik".

    Baş məşqçi UEFA Millətlər Liqasının matçları üçün optimal heyətin hələlik formalaşmadığını söyləyib:

    "Böyük seçimimiz yoxdur. Həmin vaxt kimlərinsə zədəli olması işimizi çətinə sala bilər. UEFA Millətlər Liqasının qalibi olmaq üçün çalışacağıq. Litva və Lixtenşteyni analiz edirik. Litva möhkəm kollektivdir. Doğma meydanda yaxşı çıxış edirlər. Məncə, şanslarımız bərabərdir".

    Azərbaycan yığması Syerra Leone millisi Ayxan Abbasov Mətbuat konfransı

    Son xəbərlər

    22:22

    ABŞ İrana qarşı hərbi əməliyyatının xərclərini ərəb ölkələrindən almaq istəyir

    Digər ölkələr
    22:13

    Ayxan Abbasov: "UEFA Millətlər Liqasının qalibi olmaq üçün çalışacağıq"

    Komanda
    21:57

    Ərdoğanın İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə telefon danışığı olub

    Region
    21:53

    Bayraktaroğlu ilə NATO-nun admiralı təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

    Region
    21:41
    Foto

    Futbol üzrə Azərbaycan millisi mükafatlandırılıb

    Futbol
    21:40
    Foto

    Gəncədə zəncirvari yol qəzasında üç nəfər yaralanıb

    Hadisə
    21:36

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XX turunda "Neftçi" qələbə qazanıb

    Komanda
    21:21
    Foto
    Video

    Azərbaycan millisi "FIFA Series - 2026" turnirinin qalibi olub - YENİLƏNİB-6

    Futbol
    21:13

    İranda zərər görən mülki obyektlərin sayı 105 mini keçib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti