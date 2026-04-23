"Abşeron Lions" "Neftçi"ni məğlub edib
Komanda
- 23 aprel, 2026
- 21:05
Azərbaycan Basketbol Liqasının yarımfinal mərhələsində "Abşeron Lions" "Neftçi"ni məğlub edib.
"Report"un məlumatına görə Bakı İdman Sarayında baş tutan qarşılaşma "Abşeron Lions"un 95:89 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, komandalar arasında ikinci yarımfinal görüşü aprelin 26-da baş tutacaq.
