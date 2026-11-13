ABŞ-dən olan basketbolçu Aubri Makalpayn "Naxçıvan" klubuna keçib
Komanda
- 13 noyabr, 2026
- 17:29
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ABŞ-dən olan basketbolçu Aubri Makalpayn "Naxçıvan" klubuna keçib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Muxtar Respublika təmsilçisi məlumat yayıb.
Oyunçu ilə mövsümün sonunadək nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb.
Xatırladaq ki, Aubri Makalpayn 2023/2024 mövsümündə də "Naxçıvan"ın formasını geyinib. O, son olaraq ötən mövsüm "LANDAU Lions" komandasında çıxış edib.
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