    Azərbaycan Almaniya şirkəti ilə insan resurslarının inkişafını müzakirə edib

    Azərbaycan və Almaniyanın BiWE təşkilatı (Baden-Württemberg International Education) arasında insan resurslarının inkişafı üzrə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, müzakirələr iqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirlinin BiWE təşkilatının İdarə Heyətinin sədri və "Südwestmetall" Sənaye İşəgötürənləri Təşkilatının siyasət, təhsil və əmək bazarı üzrə icraçı direktoru Stefan Küpper ilə görüşündə edilib.

    Görüşdə Almaniya ilə iqtisadi əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyi, bu istiqamətdə Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatası və Almaniyanın Şərq Biznes Assosiasiyası ilə imzalanmış Yol Xəritəsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Həmçinin, görüş zamanı ölkəmizin iqtisadi prioritetləri, insan resurslarının inkişafı istiqamətində həyata keçirilən layihə və proqramlar barədə məlumat verilib, əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. Eyni zamanda, İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin tabeliyində Peşə Təhsili Mərkəzinin fəaliyyəti barədə məlumat verilib və sənaye sahəsində ixtisaslı kadr hazırlığı üzrə birgə fəaliyyət imkanları qeyd olunub.

    Tərəflər Azərbaycanda insan kapitalı, müxtəlif iqtisadi sahələr üzrə kadr potensialına olan tələbatın qarşılanması üçün peşə təhsilinin inkişafı və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər haqqında fikir mübadiləsi aparıblar.

