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    Zaur Mikayılov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    • 13 noyabr, 2026
    • 15:56
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib

    Bu gün Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov Naxçıvan Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsinin inzibati binasında Naxçıvan şəhər və digər rayonlardan olan vətəndaşları qəbul edib, onların müraciətlərini dinləyib, ərizə və şikayətlərinə baxıb.

    "Report" agentliyə istinadən xəbər verir ki, sədr qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib.

    Müraciətlər əsasən suvarma suyuna olan tələbatın ödənilməsi, içməli su təchizatı, kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması və digər məsələlərlə bağlı olub. Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb.

    Zaur Mikayılov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib
    Zaur Mikayılov Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) Naxçıvan Muxtar Respublikası Vətəndaş qəbulu
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