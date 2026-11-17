Vüsal Nəsirli Lənkəran, Astara və Lerik rayonlarının sakinlərini qəbul edəcək
İnfrastruktur
- 17 noyabr, 2026
- 09:42
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Noyabrın 26-da Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) İdarə Heyətinin sədri Vüsal Nəsirli Lənkəran şəhərində Lənkəran, Astara və Lerik rayonlarının sakinlərini qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a AAYDA-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, vətəndaşlar noyabrın 17, 18 və 19-u tarixlərində qəbula yazılmaq üçün Agentliyə rəsmi müraciət edə bilərlər.
"Müraciətlər info@aayda.gov.az elektron poçt ünvanı və ya poçt vasitəsilə qəbul olunur. Həmçinin vətəndaşlar (012) 311-20-19 nömrəli Çağrı Mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Qəbulun təşkili məqsədilə vətəndaşların müraciətləri əvvəlcədən qeydə alınacaq", - məlumatda qeyd olunub.
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