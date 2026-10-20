İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Şabranda sel nəticəsində zədələnmiş yol bərpa olunub

    İnfrastruktur
    • 20 oktyabr, 2026
    • 12:10
    Şabranda sel nəticəsində zədələnmiş yol bərpa olunub

    Şabran rayonunda leysan və güclü sel nəticəsində zədələnmiş 2 avtomobil yolunda bərpa işləri yekunlaşdırılıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Düzbilici–Vələsi–Çinarlar avtomobil yolunun 5-ci kilometrində yol örtüyü bərpa edilib, 8-ci kilometrində suötürücü boru, 16-cı və 18-ci kilometrlərində isə iki körpü inşa olunub.

    "Həmçinin Şabran–Qalaaltı avtomobil yolunun 6-cı kilometrində yeni suötürücü boru inşa edilib. Görülən işlər nəticəsində selin fəsadları tam aradan qaldırılıb, nəqliyyatın təhlükəsiz və rahat hərəkəti təmin olunub", - AAYDA-nın məlumatında qeyd olunub.

    Avtomobil yolu Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Şabran
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    13:05
    Azərbaycanda kassa çekləri üzrə risklər süni intellektlə müəyyən ediləcək
    Biznes
    13:05
    Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd edən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb
    Hadisə
    13:04
    Vergi rəsmisi: "Qeyri-neft-qaz sektorunda 100 manat gəlir üçün 1,16 manat xərcləyirik"
    Biznes
    13:03
    Azərbaycanda 9 ayda "yaşıl enerji" hesabına 840 milyon kubmetr qaza qənaət edilib
    Energetika
    13:03
    Aybek Dadebay və Sahibə Qafarova TÜRKPA çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Xarici siyasət
    13:01
    Foto
    Aşqabadda Leyla Əliyevanın, Oğulcahan Atabayevanın və Saida Mirziyoyevanın üçtərəfli görüşü olub
    Xarici siyasət
    12:56
    "Sabah" - "Borussiya": Azərbaycan təmsilçilərinin Almaniya klublarına qarşı 15 oyunda 1 qələbəsi var
    Futbol
    12:55
    Azərbaycan ərazisi ilə 9 ayda 12 milyon tondan çox tranzit yük daşınıb
    İnfrastruktur
    12:53
    Hafiz Səfixanov: Minatəmizləmədə itlərdən istifadə çox əlverişlidir
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti